Testo&Pretesto presenta il Festival della Lettura Condivisa

L’inaugurazione e la presentazione dell’evento il Festival della Lettura condivisa si svolgerà giovedì 20 giugno alle ore 16.30 presso la Sala Mario Falconi dell’AIC Associazione Italiana Casa in Largo Nino Franchellucci.

Il Festival parte dall’idea che leggere è un’esperienza, origina da un atteggiamento di apertura alle parole dell’altro e continua attivando nel lettore il desiderio di raccontare.

I due laboratori: scrittura giornalistica, dizione e lettura espressiva sono un’opportunità per chi vuole diventare traghettatore di libri.

Il festival è stato preceduto da un’anteprima, Sabato 15 giugno 2019, negli spazi condominiali di viale Palmiro Togliatti 1438-1500 messi a disposizione dai residenti. Si è qui tenuto il concorso di lettura interpretata a voce alta “Parole dette” sulle pagine di Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino.

Giovedì 20 giugno gli intervenuti potranno incontrare dalle 16.30, Luigi Barba, Giacomo Dalia, Francesco Ercoli, Antonio Zollo, i partecipanti al concorso e il vincitore Fulvio Romeo, insieme ai giurati Rosanna Baiocco, Luigi Leonardo Filosa e la presidente Marina Badino.

Seguirà Interpretando il Femminile con EX di Mario Lucarelli. In un momento storico in cui il femminile riempie le pagine più scure della cronaca, ricorriamo ad un artista della parola detta per cercare di ricostruire un ponte che renda più agevole la comunicazione. E qualcosa che scoprirete di persona se condividerete la manifestazione.

Modera Angela Aquilini.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Dal 21 al 23 giugno il Festival sarà itinerante nel quartiere di Colli Aniene.

Info e prenotazioni – 3403932951- festivaldellaletturacondivisa@gmail.com

Federico Carabetta