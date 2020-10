Tevere Day: Ama al fianco dei volontari per il decoro

AMA supporta la seconda edizione del Tevere Day, la manifestazione che si svolgerà domenica 4 ottobre 2020, dalle ore 10 alle ore 18 e che vede impegnate numerose associazioni, cittadini ed enti, con l’obiettivo di valorizzare il fiume della Capitale attraverso iniziative culturali, tavole rotonde, attività ludico/sportive che si svolgeranno lungo il tratto cittadino del fiume.

Nella tarda mattinata di domenica, un gruppo composto da alcune decine di imbarcazioni (tra canoe e gommoni), discenderà il fiume partendo dall’area sottostante il Ponte della Musica fino all’altezza di Ponte Sant’Angelo, con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti in plastica galleggianti che si trovino lungo il percorso. Sarà cura di AMA ritirare i rifiuti raccolti dai volontari in punti concordati sul piano stradale e avviarli a recupero.

AMA, inoltre, intensificherà gli interventi di pulizia riguardanti le aree dove si svolgeranno le varie iniziative, in particolare quelle nei pressi dei piani stradali antistanti i circoli sportivi interessati, le aree pedonali insistenti sui ponti, gli accessi/approdi alle banchine del fiume Tevere e l’igienizzazione delle scale di accesso alle banchine.

Proprio quest’anno, durante la giornata inaugurale del WTE (il Salone mondiale del Turismo) Unesco, l’Associazione Tevere Day ha lanciato la candidatura del “Tevere, Il Fiume di Roma, Patrimonio dell’Umanità”.

Anche in occasione di questa II edizione del Tevere Day, AMA ribadisce il proprio sostegno al fianco dei volontari che si battono per difendere il decoro. Proprio in quest’ottica, per dare un segnale concreto, in via eccezionale, l’Azienda ha dato la disponibilità a ritirare i rifiuti galleggianti sul fiume raccolti dai volontari, anche se ciò non rientra nelle competenze previste dal Contratto di Servizio.