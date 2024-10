Tevere Day, Gualtieri in barca per iniziativa green

In un’iniziativa di grande valore ecologico e sociale, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato attivamente alla VI edizione del Tevere Day, un evento dedicato alla cura e alla valorizzazione del fiume che attraversa la Capitale.

Domenica 13 ottobre, il primo cittadino ha preso parte al terzo appuntamento di “Lezioni di Ambiente”, organizzato da Teverevivo in collaborazione con Marevivo e diverse associazioni ambientaliste.

Con indosso casco, salvagente e remo, Gualtieri si è unito a un gruppo di volontari per raccogliere i rifiuti accumulati nel Tevere. Bottiglie di plastica, lattine di birra e cassette della frutta sono solo alcuni dei rifiuti che hanno ritrovato.

Nonostante l’inquinamento, il fiume ha riservato anche momenti di bellezza: una famiglia di cigni e germani reali è stata avvistata mentre nuotava serenamente, un’immagine condivisa dal sindaco in un video su Instagram.

Durante l’escursione in barca, Gualtieri ha sottolineato l’importanza della valorizzazione e riqualificazione del Tevere, un compito non privo di sfide a causa della complessità delle competenze che si intrecciano nella gestione del fiume. “L’acqua è di competenza della Regione Lazio, le banchine del Comune e le sponde di nuovo della Regione”, ha spiegato il sindaco, suggerendo che il trasferimento di tutte le competenze a Roma Capitale potrebbe semplificare le procedure e accelerare gli interventi necessari.

Inoltre, Gualtieri ha ripreso il tema del progetto dei Parchi d’affaccio sul Tevere, un’iniziativa ambiziosa che prevede la creazione di nove parchi, con l’obiettivo finale di realizzare un unico parco lineare che si sviluppi lungo il fiume. “Il Tevere è sempre stato di colore giallo per il fondale limaccioso, anche quando era balneabile era così,” ha notato il sindaco, evidenziando l’importanza di rendere il fiume non solo più pulito, ma anche più accessibile e fruibile per i cittadini e i turisti.

L’evento del Tevere Day non rappresenta solo una giornata di volontariato, ma un chiaro segnale di come la comunità e le istituzioni possano collaborare per il bene dell’ambiente, nella speranza che simili iniziative possano ripetersi e sensibilizzare sempre di più la popolazione sul tema della tutela ambientale.

