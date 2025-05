Tevere, ritrovato cadavere di un uomo in stato di decomposizione: indagini in corso

Un inquietante ritrovamento ha scosso la capitale nella serata di venerdì. Il corpo senza vita di un uomo, in stato di decomposizione avanzata, è stato recuperato dal Tevere nei pressi di Ponte Vittorio Emanuele II. A notare il corpo alcuni passanti intorno alle 21, che hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del reparto fluviale, che hanno recuperato il corpo e lo hanno trasportato sulla banchina del lungotevere degli Altoviti, sotto il ponte.

Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia San Pietro e i militari del nucleo investigativo di via In Selci, incaricati di effettuare i rilievi tecnico-scientifici.

Le prime analisi indicano che si tratterebbe di un uomo straniero di circa 45 anni. Non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo, ma il lungo tempo trascorso in acqua ha reso difficile ogni valutazione immediata.

Le indagini proseguono a tutto campo: si stanno vagliando tutte le piste, dagli scomparsi agli senza fissa dimora, senza escludere alcuna ipotesi.

Da sottolineare che pochi giorni fa, il 12 maggio, erano scattate ricerche per un uomo finito nel Tevere. Al momento, però, non è chiaro se i due casi siano collegati.

Le autorità continuano a indagare nel silenzio del fiume, mentre Roma attende risposte su questo mistero che si è materializzato sulle sue acque.

