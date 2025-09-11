Tevere, tavolo interistituzionale sulla balneabilità del fiume

“Il Tevere è una risorsa preziosa, un simbolo storico e identitario per Roma”, afferma con entusiasmo l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. E proprio su questo simbolo la città punta i riflettori, lanciando una sfida ambiziosa: rendere balneabile il tratto urbano del fiume, seguendo l’esempio di grandi capitali europee come Parigi.

Per trasformare questo sogno in realtà, la Giunta ha deciso di costituire un Tavolo tecnico interistituzionale, la cui prima riunione è prevista per ottobre.

Un vero e proprio “cantiere politico-scientifico” che vedrà la partecipazione di tutte le istituzioni competenti: dal Sindaco di Roma Capitale al Ministro dell’Ambiente, dal Presidente della Regione Lazio a Città Metropolitana, fino al mondo accademico e della ricerca scientifica, compresa quella medico-ambientale.

Il Tavolo avrà il compito di analizzare ogni aspetto legato alla balneabilità: dalle normative da rispettare alle criticità tecniche e ambientali, fino alla gestione in sicurezza del fiume. Particolare attenzione sarà dedicata alla confluenza tra Tevere e Aniene, individuata come principale fonte di inquinamento.

Obiettivo finale: definire un progetto completo, con monitoraggio costante, interventi di depurazione e infrastrutture adeguate per garantire acque pulite e sicure.

“Rendere il Tevere balneabile è ambizioso, ma assolutamente raggiungibile”, conclude Alfonsi. “Con il lavoro condiviso di tutte le istituzioni e l’individuazione dei fondi necessari, Roma potrà finalmente godere appieno del suo fiume, trasformandolo in uno spazio fruibile e sicuro per cittadini e visitatori”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.