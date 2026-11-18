Giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18:30, l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), a Palazzo Mattei di Giove, ospiterà “The Pink Frontier – Cowgirls e altre eroine del western nel cinema muto”, un incontro dedicato alla riscoperta delle figure femminili che hanno popolato l’immaginario della frontiera americana attraverso il cinema delle origini.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della quinta edizione del Festival della Cultura Americana del Centro Studi Americani e propone un affascinante viaggio tra storia, rappresentazioni cinematografiche e protagoniste spesso trascurate nelle narrazioni tradizionali del western.

Quando si pensa al West, l’immaginario collettivo richiama soprattutto cowboy, pistoleri, sceriffi e avventurieri. Eppure, fin dai primi anni del Novecento, il cinema muto ha raccontato anche un universo femminile sorprendentemente ricco e articolato. Accanto alle celebri cowgirls emergono pioniere, donne impegnate nella conquista e nella costruzione di nuovi insediamenti, native americane, cercatrici d’oro, cuoche, pistolere e altre protagoniste che, con ruoli e vicende differenti, hanno contribuito a definire la rappresentazione cinematografica della frontiera.

A guidare il pubblico alla scoperta di queste figure sarà Elisa Uffreduzzi, ricercatrice di cinema presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e curatrice dell’evento, con una conferenza che approfondirà la varietà dei personaggi femminili del western muto, mettendo in luce la complessità delle loro rappresentazioni e il loro contributo alla costruzione dell’epopea americana sul grande schermo.

Il programma della serata

L’incontro si aprirà alle 18:30 con i saluti istituzionali di Sandra Suatoni, Direttrice dell’ICBSA, e Roberto Sgalla, Direttore del Centro Studi Americani.

Alle 18:45 seguirà la conferenza di Elisa Uffreduzzi, che offrirà al pubblico gli strumenti per esplorare un capitolo particolarmente interessante della storia del cinema e della rappresentazione delle donne.

A partire dalle 20:00, la serata proseguirà con la proiezione di cinque film muti realizzati tra il 1908 e il 1920, presentati in edizioni digitali Kino Lorber con accompagnamento musicale integrato:

The Red Girl and the Child (1910), regia di James Young Deer, con Red Wing, George Larkin e Violet Radcliffe.

A Range Romance (1911), produzione Bison.

The Planter’s Wife (1908), regia di D. W. Griffith, con Arthur V. Johnson, Claire McDowell, Florence Lawrence e Harry Solter.

Rowdy Ann (1919), regia di Al E. Christie, con Fay Tincher nel ruolo della protagonista.

The Night Rider (1920), regia di Jay Hunt, con Texas Guinan nel ruolo di Texas Blake.

Cinque opere che permetteranno di avvicinarsi direttamente a personaggi, interpreti e modalità narrative di un cinema ancora oggi capace di sorprendere, offrendo uno sguardo originale sul rapporto tra rappresentazione femminile, cultura popolare e mito del West.

L’evento è curato da Elisa Uffreduzzi e organizzato dall’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi e dal Centro Studi Americani, nell’ambito della quinta edizione del Festival della Cultura Americana, in collaborazione con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Cinema’s First Nasty Women ed Eye Filmmuseum di Amsterdam.

Informazioni per partecipare

Data: giovedì 19 novembre 2026

Orario: dalle 18:30 alle 21:30

Luogo: Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), Palazzo Mattei di Giove, via Michelangelo Caetani 32, Roma.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza