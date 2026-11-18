In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) promuove a Tivoli un doppio appuntamento letterario ospitato nella suggestiva cornice della Sala Ettore Roesler Franz (ex chiesa di San Michele Arcangelo) in Piazza Palatina, dalle ore 17.30 alle 19.00.

L’iniziativa, curata e presentata dalla professoressa Franca Eletti, componente del direttivo ANPI e promotrice dell’evento, mette a confronto due volumi molto diversi per impostazione e ambientazione, ma uniti dal filo rosso dell’attenzione alla dignità femminile e alla lotta contro ogni forma di sopraffazione e discriminazione:

Mazzapenga e la farfalla. Storia di Sambuci e dell’occupazione tedesca a Roma e in Val d’Aniene (Edizioni Cofine) della professoressa Alga Fratini. Il volume ripercorre le pagine drammatiche della Seconda guerra mondiale e della Resistenza nel territorio tiburtino e della Valle dell’Aniene, restituendo memoria storica e centralità al vissuto delle comunità locali e delle donne durante l’occupazione nazifascista.

Sovrappeso. 133 Grammi (Europa Edizioni) dello scrittore Paolo Serafini. Un’opera di analisi civile e denuncia che indaga le radici culturali e storiche della disparità tra uomo e donna, decostruendo gli stereotipi di genere e lanciando un appello contro la violenza e il pregiudizio.

Attraverso il dialogo tra storia e attualità, l’incontro intende offrire alla cittadinanza uno spazio di approfondimento condiviso per ricordare che il contrasto alla violenza di genere passa anzitutto dalla consapevolezza culturale, dalla memoria storica e dalla costruzione quotidiana di una società fondata sull’uguaglianza.

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