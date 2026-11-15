Tivoli, spacciava crack nel centro storico: arrestata 50enne dopo un pedinamento della Polizia

Trenta dosi di crack pronte per essere immesse sul mercato, insieme a hashish, contanti e bilancini, custodite dentro due cassette metalliche. È quanto hanno scoperto gli agenti della squadra anticrimine del Commissariato di Tivoli nell’appartamento di una cinquantenne, arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio al termine di un’operazione condotta nel centro storico cittadino.

La ricostruzione dell’intervento

L’inchiesta lampo ha preso corpo la sera del 2 novembre durante un servizio di osservazione in borghese. I poliziotti avevano notato due donne con precedenti muoversi con circospezione nei vicoli del centro storico e avevano deciso di seguirle fino a un’abitazione.

Sotto lo stabile, gli investigatori hanno assistito alla cessione in diretta: un uomo uscito dal portone ha passato un involucro a un giovane in strada, il quale, fermato subito dopo, ha confermato di aver appena acquistato due dosi di crack.

La perquisizione scattata nell’appartamento ha permesso di sequestrare il resto dello stupefacente e 160 euro provento dell’attività illecita; il Gip di Tivoli ha poi convalidato l’arresto. Nel corso dello stesso servizio, gli agenti hanno infine dato esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura di Tivoli a carico di un cittadino romeno di 46 anni, condannato a due anni, due mesi e un giorno per una serie di reati tra cui rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

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