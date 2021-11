Togliatti Mon Amour di Carlotta Piraino e Furgonaro

La ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne invita a riflettere sulle oppressioni sistemiche che si ripercuotono sulle donne, non solo a livello fisico. La collocazione degli eventi a ridosso di Viale Togliatti, spinge a focalizzare quelle legate al mondo sommerso del lavoro del sesso: un tema rimosso che per i residenti del Quarticciolo si incorpora quotidianamente in storie e vissuti. Dal 17 al 25 novembre La rassegna Luci sulla Togliatti si pone l’obiettivo di sfatare pregiudizi sociali e offrire uno spazio di ascolto e dialogo attraverso una serie di incontri e spettacoli.

Inoltre Viale Togliatti collega fisicamente e idealmente il Teatro Biblioteca Quarticciolo ad ÀP Teatro, promosso da daSud e Compagnia Ragli che insieme danno vita al Festival Mauro Rostagno. La vocazione e l’impegno di entrambe le strutture a prestare attenzione al contemporaneo, in continuità con il contesto topografico e sociale in cui si collocano e agiscono, ne hanno reso quindi naturale la collaborazione per due degli eventi in programma: Togliatti Mon Amour e Medea per strada.

La rassegna inizia il 17 novembre alle ore 19.00 con l’incontro LetteraturaDuemila a cura di Francesca De Sanctis in dialogo con Maria Pia Ammirati, autrice di Vita ordinaria di una donna di strada [Mondadori], in collaborazione con Biblioteche di Roma. Il libro riflette sulla bassa carcerazione per chi pratica la tratta degli esseri umani attraverso la storia della protagonista Nadia. Si prosegue Giovedì 18 novembre alle ore 21.00 con la lecture I want to shake you off me | maybe this is my dancing dell’artista Giorgia Ohanesian Nardin. La lecture tesse un discorso attorno alle parole riposo e piacere volendo guardare ai paradigmi complessi e molteplici che esse contengono mediante un approccio transfemminista. Sabato 20 novembre ore 21.00 e Domenica 21 novembre ore 17.00 va in scena Togliatti Mon Amour di Carlotta Piraino in collaborazione con Fortezza Est e Festival Mauro Rostagno. Lo spettacolo racconta il mondo notturno di viale Palmiro Togliatti, attraverso la storia del “Furgonaro”, utente del blog Spotted Togliatti cui diversi “clienti” scrivono in anonimato recensioni dei propri incontri. Chiude la rassegna Medea per strada uno spettacolo itinerante in collaborazione con Festival Mauro Rostagno con repliche Martedì 23 novembre ore 21.00, Mercoledì 24 novembre ore 19.00 e 21.30, Giovedì 25 novembre ore 21.00. Lo spettacolo con Elena Cotugno che scrive il testo insieme a Fabrizio Sinisi, per la regia di Gianpiero Alighiero Borgia è un viaggio fisico ed emotivo lungo Viale Togliatti attraverso la storia di migliaia di vite. Gli spettatori salgono a bordo di un bus urbano nei pressi del teatro, poco dopo la partenza, ne interrompe la corsa una appariscente passeggera ritardataria.

PROGRAMMA:

Mercoledì 17 novembre

ore 19.00 | Incontro

LetteraturaDuemila

Francesca De Sanctis incontra

Maria Pia Ammirati – autrice di Vita ordinaria di una donna di strada [Mondadori]

in collaborazione con Biblioteche di Roma

Esiste una verità davanti ai nostri occhi che oramai tendiamo a dimenticare, o a considerare normalità: la presenza delle sex workers nelle nostre città e nel nostro tessuto culturale. Una questione su cui non si riflette più molto perché, semplicemente, non crea più scandalo. Nel nostro Paese, uno dei principali problemi è la bassa carcerazione per chi pratica la tratta degli esseri umani, anche in virtù di una sorta di “esternalizzazione” delle vittime, che provengono principalmente dall’Africa e dall’Europa dell’Est. In generale, i Paesi europei con il maggior numero di vittime sono il Regno Unito, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e la Germania. Ed è proprio in Germania che, al termine di un percorso di vita duro e doloroso, giunge Nadia, la protagonista di “Vita ordinaria di una donna di strada” di Maria Pia Ammirati: una storia di orrore quotidiano che l’autrice denuncia attraverso il suo nuovo romanzo.

Maria Pia Ammirati, dopo gli esordi con due saggi di critica letteraria, ha pubblicato i romanzo I cani portano via le donne sole (Empiria, 2001, entrato nella dozzina del premio Strega), Un caldo pomeriggio d’estate (Edizioni Cadmo, 2005), Se tu fossi qui (Cairo, 2011, premio Selezione Campiello, premio Selezione Rapallo e premio Procida), Le voci intorno (Cairo, 2012), La danza del mondo (Mondadori, 2013) e Due mogli. 2 agosto 1980 (Mondadori, 2017). Nata in provincia di Napoli, vive da tempo a Roma e lavora in Rai.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Giovedì 18 novembre

ore 21.00 | Lecture

I want to shake you off me | maybe this is my dancing (lecture)

di e con Giorgia Ohanesian Nardin /VAN

La ricerca di Giorgia Ohanesian Nardin guarda al piacere come forma di resistenza all’oppressione sociale sistemica. Il suo lavoro si concentra nello specifico sugli attriti e le relazioni (subdole e manifeste) tra strutture violente, strategie di sopravvivenza, sensualità e cura.

I want to shake you off me | maybe this is my dancing tesse un discorso attorno alle parole riposo e piacere volendo guardare ai paradigmi complessi e molteplici che esse contengono. Partendo da un approccio transfemminista alle pratiche somatiche, Giorgia Ohanesian Nardin intreccia i propri studi come mover con pratiche originarie delle regioni SWANA (proposta decoloniale per riferirsi alle Regioni del Sud Ovest Asiatico e Nord Africa che rifiuta il termine euro-centrico Medio Oriente), nello specifico quelle che portano l’attenzione alla zona del bacino, dei fianchi e del culo.

Biglietto unico: 5€



Sabato 20 novembre ore 21.00

Domenica 21 novembre ore 17.00 | Teatro

Togliatti Mon Amour

di Carlotta Piraino

con Carlotta Piraino e Furgonaro

regia e disegno luci Carlotta Piraino

disegno audio Massimo Di Rollo

movimento scenico Lisa Rosamilia

video Marco Rizzari e Daniele Casolino

grafiche Beatrice Novelli

progetto fotografico Pietro Guglielmino

Un racconto denso e sorprendente sul mondo notturno di viale Palmiro Togliatti, arteria che taglia i quartieri di Roma Est dove le “lucciole” stazionano e attendono i numerosi clienti di fronte a bar, abitazioni, ristoranti a tutte le ore del giorno e della notte. Un mercato tanto fiorente perché fiorente è la sua domanda. Ma chi sono i clienti?

Lo spettacolo nasce da un incontro tra Carlotta Piraino, autrice, attrice e regista teatrale, e un cliente, Furgonaro, in scena per raccontare la sua storia di ragazzo che vive nella periferia di Roma Est, un ragazzo che lavora con un furgone e scrive sul blog Spotted Togliatti, chhe raccoglie recensioni anonime di alcuni clienti di via Palmiro Togliatti. In scena l’attrice Carlotta Piraino e Furgonaro, per riflettere sugli stereotipi e i linguaggi utilizzati in merito alle sex workers, ma anche sull’anonimato dei loro clienti.

Intero 12€ – Ridotto 10€ (over 65, under 24, possessori di Bibliocard)

Martedì 23 novembre ore 21.00

Mercoledì 24 novembre ore 19.00 e 21.30

Giovedì 25 novembre ore 21.00

Medea per strada | Teatro

con Elena Cotugno

parole di Fabrizio Sinisi e Elena Cotugno

progetto e regia Gianpiero Alighiero Borgia

allestimento Filippo Sarcinelli

progetto luci Pasquale Doronzo

in collaborazione con Festival Mauro Rostagno

Gli spettatori salgono a bordo di un bus urbano nei pressi del teatro, poco dopo la partenza, ne interrompe la corsa una appariscente passeggera ritardataria. Inveisce contro l’autista, attacca bottone in modo un po’ molesto con gli altri passeggeri. Il bus riparte per le vie della città.

Medea per strada non è semplicemente uno spettacolo: è un viaggio fisico ed emotivo attraverso la storia di migliaia di vite. Abbiamo provato a leggere e a raccontare, oltre la superficie, la storia di alcune migliaia di esseri umani partiti dai loro paesi con un sogno che all’arrivo qui in Italia si è rivelato un incubo. Nel grande mare del tema delle migrazioni, abbiamo messo a fuoco il fenomeno che riguarda quelle donne, sconosciute eppure in qualche modo familiari, quasi elementi di un arredo urbano cui siamo assuefatti, che “lavorano” sulle nostre strade. Donne partite alla ricerca di una vita migliore che si sono ritrovate schiave nel racket della prostituzione.

**(spettacolo in pullman con posti limitati)

Biglietto unico 15€