Aveva rotto la vetrata di una porta per entrare nella sagrestia della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in via Acquaroni, e quando era stato scoperto aveva minacciato parroco e diacono simulando un’arma per farsi consegnare gli smartphone e chiedere 150 euro per la restituzione.

Nella tarda serata di ieri, martedì 24 novembre, i Carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato un 33enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina aggravata e tentata estorsione, con denuncia a piede libero per il danneggiamento della vetrata.

Secondo il racconto delle vittime, l’intrusione è avvenuta verso le 10 del mattino nel tentativo di sottrarre oggetti sacri; all’atto del rifiuto di pagare il riscatto per i telefoni, l’uomo è scappato e, inseguito dal sacerdote, gli avrebbe puntato contro un coccio di bottiglia per respingerlo prima di far perdere le proprie tracce.

Dalle riprese di videosorveglianza al fermo dopo le dimissioni dal pronto soccorso

L’incrocio tra le registrazioni di videosorveglianza e l’individuazione fotografica effettuata dal parroco e dal diacono ha permesso ai militari di stringere il cerchio sul 33enne già nella stessa giornata.

In serata gli investigatori lo hanno rintracciato vicino al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, dove era appena stato dimesso per un malessere generale, e lo hanno condotto a Regina Coeli; il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato il fermo ordinando la custodia cautelare in carcere.

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