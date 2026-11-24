Si è rifiutato di pagare una corsa da circa 70 euro partita da piazzale Giulio Douhet a Roma per arrivare a Tor San Lorenzo e, alle richieste del conducente, ha reagito con pugni, minacce e strattoni per farsi consegnare del denaro.

I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 62enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina ai danni di un tassista romano di 42 anni.

L’intervento è scattato intorno alle 16:30 sul Lungomare di Tor San Lorenzo dopo la telefonata al 112 della vittima, raggiunta in pochissimi minuti da una pattuglia in servizio di controllo sul territorio.

Il racconto della vittima e il fermo nelle vicinanze

Secondo quanto riferito dall’autista ai militari, concluso il tragitto dalla Capitale al litorale il passeggero non ha voluto saldare l’importo dovuto; quando il tassista ha insistito, il 62enne ha colpito il cruscotto con diversi pugni, lo ha strattonato e lo ha minacciato per avere soldi, facendosi dare 10 euro in due banconote da 5 euro tenute nella tasca del giubbotto.

Rintracciato e bloccato poco lontano pochi minuti dopo, l’uomo aveva ancora con sé le due banconote e ha provato a dire che si trattava di un prestito per comprare un panino, versione subito smentita dai Carabinieri: su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato nelle camere di sicurezza della Tenenza di Ardea in attesa del rito direttissimo.

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