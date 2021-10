Tor Sapienza. Non facciamola sporca: più di un flashmob

“Sabato 23 ottobre dalle 10.00 un evento con più di 50 tra associazioni e comitati cittadini costruiranno un messaggio di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica e le istituzioni tutte sul tema della differenziata.

Sarà una mattinata straordinaria per Roma. Noi di TS Idee non appena lo staff di Non Facciamola Sporca ci ha contattato ci siamo subito coinvolti e con tutti i volontari abbiamo pensato ad un’iniziativa ludica in memoria della grande estate sportiva italiana.

Sarà la “Differenziata olimpica”. una straordinaria staffetta con 10 squadre formate da 60 bambini del quartiere che si sfideranno nei 50 metri per velocità e conoscenza di come si differenziano i rifiuti. Altre sorprese ci saranno, per scoprirle ti aspettiamo al Parco Tor Sapienza, in Via Tor Sapienza 108″.

Così un post su facebook di TS Idee OdV