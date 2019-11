Tor Sapienza un Natale “Fuori”, con lo Street Choir Festival

Ci siamo! Un mese a Natale, via via luminarie, addobbi e mercatini iniziano a creare l’atmosfera e il calore unico di questa ricorrenza che, nella nostra bellissima città assume sempre un significato particolare. Roma come ogni anno sarà caratterizzata da centinaia di eventi grandi e piccoli realizzati, come giusto che sia, per fare da cornice alla nostra festa più importante.

Dal centro alla periferia si potrà godere di tante splendide iniziative, ma noi vogliamo parlarvi di un evento che nasce proprio in periferia, un angolo lontano dal centro della capitale ma vivo, sensibile allo sviluppo qualitativo della cultura, del livello di vita e dei valori umani. Tra i tanti concerti per le prossime festività natalizie, a Tor Sapienza nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Agenzia di Quartiere chiamata Tor Sapienza Christmas events 2019, prende il via la prima edizione dello Street Choir Festival della capitale, ideato dall’Organizzazione di Volontariato TS IdeE con il Patrocinio del Quinto Municipio, e realizzato in collaborazione con l’ente più autorevole nel panorama della coralità romana, laziale e nazionale l’ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio). Una collaborazione importante che ha permesso ad oggi già di coinvolgere tre importanti cori: la Corale Vincenzo Ricci Bitti di Cerveteri, e il Coro I Fa Diesis e il Coro Note Controvento di Roma. E’ invece molto atteso, e qui giochiamo in casa perché è di Tor Sapienza, il concerto delle voci bianche del Coro Polifonico Madonna della Neve.

Il Countdown è iniziato ma c’è ancora tempo per partecipare, fai parte di un coro, o ne conosci uno? scrivi entro il 30 novembre prossimo a: segreteria@tsidee.it indicando: Nome del gruppo corale – breve curriculum – numero coristi – nome del responsabile – recapito telefonico.

Il festival è fissato per domenica 22 dicembre 2019 lungo le vie principali di Tor Sapienza ed accoglierà l’invasione pacifica di quanti più cori sarà possibile ospitare. Lo Street Choir Festival si svolgerà dalle 17.00 alle 19.30 lungo Via di Tor Sapienza, Piazza Cesare De Cupis e Via Tor Cervara, dove in alcuni Choral Points si alterneranno i gruppi corali partecipanti. I concerti termineranno in strada alle 19.00 e proseguiranno nella Chiesa San Vincenzo De Paoli, in Via Tor Sapienza, 52. Li si svolgerà l’ultima mezz’ora del festival con una performance di brani a cori riuniti.

Tutte le info su http://www.tsidee.it/choir-presentazione/ oppure seguici da facebook, instagram e twitter.

Tor Sapienza sarà bellissima come ogni Natale, quest’anno ancora di più con lo Street Choir Festival, un valore forte per l’espressione artistica nella periferia.

G. F.