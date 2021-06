Tor Tre Teste e il meglio per il quartiere

Tor Tre Teste. Nel precedente articolo di maggio su Largo Cevasco e Via Tovaglieri, scrivevamo nella parte finale: …Noi desideriamo il meglio per il nostro quartiere e per questo ne scriviamo, auspicando più pulizia, rispetto delle regole e benessere per tutti gli abitanti. Pulizia = Immondizia = AMA.

Sui quotidiani e in televisione quanti servizi sulle città e sui paesi virtuosi in Italia, metodologie diverse, risultati più o meno buoni. L’input deve partire dal Comune o Ente Municipale (manager, capace ) e il risultato lo deve portare il cittadino spronato a far la sua parte (buona operosità).

Nel mezzo c’è l’operatore ecologico: se dall’alto ha stima e questa è anche ricambiata, dal basso avrà il rispetto delle regole civili dal cittadino, il lavoratore DEVE solo lavorare e se vuole lo sa far bene.

Utopia? NO, se nei luoghi virtuosi già funziona, non è utopia.

Ora a Roma riparte l’ennesima “Toppa” e ritornerà la cosiddetta pulizia in città. Grazie alle Regioni che incasseranno i nostri soldi e si prenderanno la nostra immondizia, che sanno già gestire. Dopo…? Tutti parleranno e scriveranno e la nostra TARI semestrale sarà stata già pagata.

Avete mai visto di persona una discarica? Avete mai visto di persona quelle colline di immondizia coperte da teloni? Per km quadrati.

Avete mai visto di persona quegli edifici in disuso pieni di materiale vario, che all’improvviso bruciano? Mura e materiali.

Avete mai visto di persona il percolato che goccia per goccia si infiltra nel terreno buono e poi va nelle falde acquifere?

Resettate, ritornate ai nostri cassonetti davanti o vicino le nostre abitazioni e partiamo da dove nasce quanto detto sopra.

Pretendiamo invece … “il nostro benessere”, utilizzando il giusto CONTENITORE dell’immondizia, gli altri a seguire, pur non volendo, saranno costretti a venirci dietro. Non lo faranno? Perseveriamo.

Tanti rimarranno nel loro squallore giornaliero, noi NO!!

Il ratto di città ci indicherà il percorso.