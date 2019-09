Tor Tre Teste: il progetto del Comune per il nuovo percorso del 556

Ieri, mercoledì 11 settembre 2019, al terzo piano della sede del V municipio in via di Torre Annunziata, si è svolto un incontro riguardante il futuro percorso della linea 556, unico bus che transita a Tor Tre Teste.

All’incontro con l’Agenzia Mobilità (rappresentata da Marco Giberti della società Roma Servizi della Mobilità) erano presenti il Comitato di quartiere Tor Tre Teste, la signora Annarita Pellegrini, i consiglieri del V municipio Cristian Belluzzo (Fd’I), Maura Lostia (Pd) e Stefano Veglianti (Sinistra x Roma).

La razionalizzazione delle risorse per il trasporto pubblico a Roma est – hanno informato i dirigenti di Roma Mobilità – sta procedendo per fasi, aree e tempi diversi, anche in concomitanza con gli arrivi e la distribuzione dei nuovi bus nei vari depositi Atac.

Per quanto riguarda la linea 556, con la razionalizzazione dell’area Tor Sapienza, il bus non parte già più dal deposito di via Prenestina, ma da quello di Tor Vergata. Per il percorso futuro della linea c’è un progetto di Roma Mobilità che ne prevede il prolungamento e capolinea alla stazione della Metro A di Anagnina.

Ed è su questo che si è aperta la discussione. Il C.d.Q. Tor Tre Teste ha chiesto che la linea transiti vicino a luoghi quali il Policlinico Casilino e l’Ospedale Tor Vergata. La signora Pellegrini ha richiesto, invece, l’istituzione di una navetta per raccordare gli scambi con le altre linee e con fermata nei pressi della sede del municipio (viale Togliatti angolo via Prenestina).

Roma Mobiltà, seppur ferma nella volontà di portare il capolinea ad Anagnina, alla luce delle esigenze avanzate dal Comitato, ha proposto di lasciare intatto il percorso attuale del 556 fino a via Ruderi di Casa Calda, poi svolta a destra in Belon con due fermate (in corrispondenza delle attuali del 313: una in via Pietro Belon e una in prossimità del Policlinico Casilino); immissione in via Casilina per poi svoltare in via di Torre Spaccata, via Ciamarra e quindi dirigersi verso Anagnina.

I cambiamenti, comunque, avverranno solo dopo la consegna dei nuovi autobus al deposito Atac di Tor Vergata per mantenere inalterate le frequenze, nonostante il percorso più lungo e visto le lamentele degli utenti soprattutto nella tarda mattinata, dopo l’orario scolastico, e nel pomeriggio dove spesso non vengono rispettati gli orari programmati.

L’incontro è terminato con la richiesta del Comitato di Quartiere di ricevere da Roma Mobilità nuove e aggiornate notizie sui percorsi e sugli orari di frequenza studiati e verificati per poter poi valutare tutto il progetto in un successivo incontro.

Angelo Cinat