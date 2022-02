Tor Tre Teste lancia un urlo: Pretendiamo un servizio Ama efficiente

Avevo appena postato su Facebook una foto di un mio carissimo amico con cui lamentava una situazione indicibile sullo stretto marciapiede di via G. Ermoli dovuto alla presenza di un notevole numero di sacchetti dell’immondizia evidentemente non ritirati da Ama SpA, che ecco arrivarmi a raffica foto con altrettanta immondizia da via Viscogliosi, largo Cevasco, via Olcese, via Tovaglieri.

I mittenti mi dicono che nel quartiere sono già stati fatti più interventi di pulizia straordinaria. Dagli incontri che il Municipio ha avuto con Ama a cui ha partecipato il Direttore Generale Maurizio Pucci, designato per la neonata struttura dell’Azienda a livello Municipale, è stato messo a punto un progetto per le utenze non domestiche e questo al fine di alleggerire i cassonetti stradali dei rifiuti provenienti dalle attività commerciali.

Purtroppo, come documenta l’ampio dossier fotografico, il problema non sono solo le utenze non domestiche, ma anche i famigerati svuotacantine e ovviamente gli irriducibili zozzoni.

In questi giorni ci hanno segnalato che in alcune zone sono aumentati i ritiri di plastica e carta, cosa che ha contribuito a vedere meno sacchetti rilasciati a terra, ma è evidente che questo non basta, occorre che ogni giorno sia organizzato un passaggio di operatori che eliminino gli eventuali sacchetti in terra e verifichino lo stato della capienza degli stessi.

Si può fare? No, si DEVE FARE.

La TARI e i Contribuenti lo chiedono.