Tor Tre Teste: l’intervento dei Vigili del Fuoco evita un grande incendio all’area di via Olcese

Incendio in via Olcese, ieri pomeriggio, 17 giugno 2022, in due diversi punti dell’area verde di fronte alla scuola sono andati a fuoco alcuni rifiuti localizzati sotto gli alberi, diffondendosi poi all’erba ormai secca.

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse su tutta l’area.

I cittadini hanno più volte sollecitato il V Municipio a sistemare in modo decoroso l’area verde, ma non si hanno notizie sull’apertura dei cantieri, dopo lo stanziamento nel bilancio municipale per interventi di ristrutturazione in tutte le aree verdi del municipio.