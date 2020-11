Tor Tre Teste. Lo sapevi che…

Le nostre vite in questo periodo sono state sconvolte dal Coronavirus. Tutti abbiamo grandi preoccupazioni di carattere sanitario, personale e molti hanno anche problemi di carattere economico.

Attraverso i media sentiamo che esistono aiuti economici messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e anche dalla Chiesa, ma molti non li conoscono o non sanno come accedervi.

Su stimolo della Caritas diocesana, la Parrocchia San Tommaso d’Aquino, insieme a tante persone di buona volontà del quartiere Tor Tre Teste, ha attivato il servizio “Diritti per te”. È un servizio volto a indirizzare tutti coloro che vogliono sapere come si ottiene un contributo per l’affitto di casa, per il pagamento delle bollette, per l’acquisto di generi alimentari, per le necessità dei disabili e dei loro familiari o per altro ancora.

Nella locandina allegata trovate le aree interessate.

Il servizio è attivo via telefonica il venerdì dalle 18 alle 19 e tutti i giorni via sms allo 3792067489 e via email all’indirizzo dirittiperte@gmail.com