Tor Tre Teste – Purtroppo è successo e non doveva accadere

Adesso sicuramente si darà seguito a tutte quelle denunce che sono state fatte dal cdq e dai cittadini di Tor Tre Teste ma è troppo tardi e non possiamo vivere in una città dove è sempre più buia e sorda alle richieste dei cittadini e dove la sicurezza stradale e non solo è una lontana parola in questa città.

Sentite condoglianze ai familiari della vittima.