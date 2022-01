Tor Tre Teste. Rimozione camper a Largo Cevasco

Grazie Presidente Caliste.

Oggi abbiamo avuto finalmente la presenza della Polizia Municipale, del carro attrezzi e un camper è stato caricato per la rimozione e gli altri, siamo fiduciosi, a seguire, andranno nei depositi comunali.

Allego per i lettori il nostro ultimo articolo pubblicato su Abitare A Roma in link, sicuri che avranno piacere a rileggerlo.

https://abitarearoma.it/tor-tre-teste-camperismo-urbanoe-abbandoni-a-largo-cevasco/

Allego anche foto scattata pochi minuti fa.