Tor Tre Teste, sorpresi mentre gettavano bombole a pressione: due persone denunciate dalla Polizia Locale

Fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale mentre smaltivano una partita di rifiuti speciali conferendoli all’interno dei cassonetti riservati alla raccolta della carta: due cittadini italiani, P.S. e F.T., sono stati denunciati per raccolta, trasporto e smaltimento illeciti di rifiuti speciali pericolosi.

Gli agenti del Reparto Operativo Coordinamento e Supporto del Comando Generale della Polizia Locale, durante un servizio di controllo nella zona di Tor Tre Teste, notavano due persone intente a disfarsi di alcuni rifiuti, tipo bombole, prelevandoli da un veicolo Piaggio Ape e gettandole all’interno di un cassonettodestinato alla raccolta differenziata della carta e del cartone.

La pattuglia, dopo aver identificato i due uomini, accertava la presenza di 23 serbatoi sotto pressione (qualificate poi come “bombole a pressione PARK”), per un peso complessivo di circa 160 kg di rifiuti.

Nel corso delle verifiche gli agenti potevano verificare anche l’assenza delle autorizzazioni necessarie per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché del prescritto formulario di identificazione delle merci trasportate, la cui natura al momento è oggetto di analisi da parte degli organi competenti.

Gli agenti, dopo aver fatto rimuovere i rifiuti illecitamente già gettati nel cassonetto ai responsabili, provvedevano al sequestro del veicolo Piaggio Ape e di tutti i rifiuti speciali pericolosi rinvenuti. I due uomini, di 41 e 38 anni, sono stati denunciati per i reati ambientali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.

Nei confronti di P.S., si procedeva anche per violazioni al codice della strada, in quanto risultato sprovvisto di patente di guida, mai conseguita e per mancanza di revisione obbligatoria sul veicolo.