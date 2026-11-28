Prosegue senza battute d’arresto la corsa in vetta della Lazio di Gennaro Gattuso, che supera in trasferta il Torino per 2-1 nella tredicesima giornata di Serie A e mantiene l’imbattibilità salendo a 35 punti in classifica.

I biancocelesti costruiscono l’undicesimo successo stagionale negli ultimi minuti del primo tempo, sbloccando il risultato al 42′ con Provstgaard e raddoppiando subito dopo, al 44′, con Isaksen.

Nella seconda frazione il Torino allenato da Ignazio Abate accorcia le distanze al 62′ grazie ad Adams, ma l’assalto conclusivo dei granata non produce il pareggio e prolunga a oltre un mese il digiuno di vittorie dei piemontesi, fermi a 14 punti.

Il risultato di Torino consente alla formazione romana di restare al comando della Serie A per la decima giornata consecutiva, perfezionando il miglior avvio di campionato nella storia del club dopo il primato delle dieci vittorie nelle prime dodici partite.

Sul piano statistico, inoltre, Gennaro Gattuso affianca Tommaso Maestrelli nella graduatoria dei record societari raggiungendo quota tredici gare consecutive senza sconfitte.

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