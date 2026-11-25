Da martedì 1 al 3 dicembre torna a Roma l’AntropoCine Film Fest, con proiezioni, anticipazioni e riflessioni sui diversi modi di raccontare l’ambiente e l’ecologia attraverso il cinema, curato dall’Associazione culturale Roma Green, in collaborazione con il festival Clorofilla Film Fest e l’associazione Libera.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna, che avrà luogo presso lo Spazio ExtraLibera via Stamira 5, affronterà alcuni dei principali temi green che attraversano il nostro Paese: dall’alimentazione al rapporto con il mondo animale, dal mare alla montagna per arrivare ai temi sociali. Un insieme che mette in evidenza l’incontro tra il cinema, l’ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. L’ingresso è libero.

Il festival si colloca in un momento particolare del dibattito ambientale internazionale e italiano. All’indomani del controverso appuntamento della Cop 31 di Antalya in Turchia, che ha posto nuovamente al centro del dibattito mondiale il tema della crisi climatica senza però trovare sinora risposte adeguate, e alla vigilia della manifestazione del 5 Dicembre “La terrà chiamò” promosso dalle maggiori associazioni ambientaliste Italiane, la rassegna auspica che l’emergenza climatica sia posta in cima all’agenda politica confidando, anche, che vengano adottate importanti misure di mitigazione e adattamento climatico e che si affermi il principio “chi inquina paga”.

L’AntropoCine Film Fest, infatti, vuole testimoniare, sin dalla prima edizione, come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell’ambiente ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare le nostre cattive e buone pratiche.

Martedì 1 alle ore 19.00 dopo i saluti d’apertura di Francesca Del Bello (Presidente Municipio Roma II), Fabrizio Rufo (Assessore alla Cultura Municipio Roma II) e Francesco Loiacono direttore de La nuova ecologia, prende il via la kermesse con la proiezione del vincitore della sezione cortometraggi del Clorofilla Film Fest “Non sono emergenza” (20’) diretto da Arianna Massimi (presente al festival), un’opera che racconta, con partecipazione e immediatezza, le varie dimensioni del disagio giovanile.

A seguire, alle ore 19.30, il film How to feed the planet (73’) di Francesco De Augustinis, un viaggio attraverso lo spazio e il tempo alla scoperta di una delle questioni più urgenti della nostra epoca: come possiamo garantire al pianeta un’alimentazione sana, considerando che la popolazione mondiale si prevede sarà presto di quasi 10 miliardi e che le risorse naturali sono già messe a dura prova dall’attività umana? Sarà presente il regista.

Alle ore 21,00, ospite d’onore del festival l’attrice Loredana Cannata, attivista per i diritti degli animali, l’ambiente, i diritti umani e vegana, introdurrà l’ultima proiezione della serata. Prosegue infatti, il discorso sull’alimentazione con il film Maledetti vegani (82’) del regista Fabrizio Gammardella (Bloody Vegans) un documentario che esplora lo stato di salute della cultura vegana in Italia, un Paese dove il cibo è quasi una religione. Atleti di alto livello, chef famosi e influencer di YouTube accompagneranno il pubblico in un mondo di passione, risate e cibo da urlo.

A mostrare come il mondo marino possa diventare in un prossimo futuro ancora più determinante per i destini dell’essere umano è l’opening film di Mercoledì 2 dicembre, alle ore 19.00, Un giardino per il Mare (70’) di Fabio Palmieri. In quella che sembra una stazione spaziale sommersa ha luogo un approccio non convenzionale all’agricoltura capace di trasformare l’oceano in un giardino che sfida la crisi climatica del futuro. Uno tra i 100 progetti che potrebbero contribuire a salvare il mondo secondo il National Geographic. Presente alla proiezione, Mila Cataldo di Marevivo illustrerà le nuove emergenze degli oceani.

Sarà proiettato alle ore 20.30 il documentario, recente vincitore del Globo Verde 2026, L’estate dell’orsa maggiore (62’) di Andrea D’Ambrosio che racconta (con la voce narrante di Sergio Castellitto) la storia del salvataggio e del ritorno in libertà di due cucciole di orso marsicano, Morena e Nina. Presenti in sala il regista Andrea D’ambrosio e lo scrittore Giuseppe Festa, autore dell’omonimo libro edito da Garzanti.

Chiude la programmazione della serata, alle ore 22.00, Va Sentiero (100’) dei registi Andrea Buonopane e Emanuele Mercurio, un’opera che ci farà riscoprire l’Italia camminando: tre anni di viaggio, 7.887 chilometri percorsi e 20 regioni attraversate. Una spedizione senza precedenti, il trekking più lungo del mondo presentato al festival in occasione dell’uscita ufficiale in sala.

Giovedì 3 dicembre, alle ore 19.30, sarà un’altra spedizione ad aprire la serata finale della quarta edizione dell’AntropoCine Film Fest: Utopia Europa (71’) di Renato Chiocca. Il documentario mappa, in un viaggio in bicicletta dal Portogallo alla Grecia, oltre 30 realtà concrete dell’economia sociale, fondendo la poesia del viaggio lento con la cruda realtà dei progetti di inclusione sociale.

Una potente contro-narrazione rispetto all’idea di una epoca segnata da crisi geopolitiche, guerre e confini mutevoli. A seguire, fuori concorso, sarà proiettato in anteprima assoluta il cortometraggio DIANARA (7’) di Sara Ciciliano. Il film girato con il patrocinio morale dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, esplora il legame tra identità femminile e natura, proponendo una riflessione sul rapporto tra essere umano e ambiente e sulla necessità di superare ogni logica di dominio e sopraffazione.

A proclamare il vincitore dell’Antropocine Film Fest, giovedì 3 dicembre alle ore 21.30 sarà la giuria composta da Agnese Nano (attrice), Daniela Pace (docente Torvergata), Stefania Divertito (giornalista e scrittrice), Edoardo Calizza (docente Sapienza).

La serata prevede che vengano annunciati anche i vincitori sezione lungometraggi del Clorofilla Film Fest di Grosseto, in un’unica cerimonia di premiazione congiunta. Il Clorofilla, giunto alla venticinquesima edizione, con una programmazione che si snoda lungo tutto l’anno ha già espresso ad agosto, nel corso della manifestazione Festambiente di Rispescia, il vincitore della sezione cortometraggi: Io non sono emergenza. Il film breve verrà proiettato in apertura e premiato nella serata finale presso lo Spazio ExtraLibera.

AntropoCine Film Fest, promosso con il sostegno del Municipio II e realizzato in collaborazione con il Clorofilla Film Fest, si prefigge di dare parola ai protagonisti del cinema green di oggi attraverso incontri con docenti universitari, giornalisti, scrittori, attori e filmmakers. Il festival fotografa la recente produzione cinematografica nazionale dando spazio alle opere più recenti dei filmmakers italiani a testimonianza di come i nostri autori siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un “Ecocinema italiano”.

Il festival è ospitato da Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie, nello spazio di ExtraLibera, l’ex cinema Bologna, poi sala bingo e oggi bene confiscato restituito alla collettività, grazie al progetto “ExtraLibera – centro di documentazione ContromafieCorruzione” sostenuto dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia.

In occasione della rassegna sarà possibile visitare il percorso Extralibera a partire dalle ore 17.00. Uno spazio multimediale e interattivo dedicato alle storie delle vittime innocenti delle mafie, raccontate attraverso immagini, testi e grazie al lavoro documentaristico di decine di giovani registi/e.

Come raggiungere lo Spazio ExtraLibera: in metropolitana fermata Piazza Bologna o Fermata Tiburtina e con gli autobus 310, 495, 542, 61, 62.

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