Torna il Beach Volley Scuola-Trofeo Acea

La FIPAV Lazio indice e organizza in unica tappa il “campionato regionale under 20 – Beach Volley Scuola-Trofeo Acea”, riservato a tutti gli atleti e le atlete nati/e dal 01/01/2002 in poi. Dopo il ciclo dei seminari che ha coinvolto migliaia di studenti nella forma della didattica a distanza, tantissimi giovani atleti scenderanno in campo mercoledì 9 e giovedì 10 giugno alla Pinetina Beach Village di Ostia per contendersi il primo trofeo messo in palio.

L’albo d’oro della manifestazione, a causa della pandemia, è infatti congelato al 2019: due anni fa vinse il Labriola nello Juniores maschile, il Pacinotti-Archimede nello Juniores femminile, il Democrito nella categoria Allievi e il Montale in quella Allieve. La FIPAV Lazio è pronta a tornare sulla sabbia con la sua manifestazione di punta per celebrare la 10a edizione del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea: un grande risultato per il CR presieduto da Andrea Burlandi che ha continuato a puntare forte su Volley Scuola – grazie alla passione di docenti, dirigenti scolastici e alunni di Roma e provincia – nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, portando avanti i seminari di educazione civica con il coordinamento di Alessandro Fidotti, responsabile territorio e promozione.

Ogni squadra deve essere composta da 2 atleti/e, senza riserve, regolarmente tesserati FIPAV per la stagione agonistica in corso secondo le normative in vigore, consultabili sul sito beachvolley.federvolley.it. Le squadre, che si formano in campo con l’iscrizione a referto, non possono essere cambiate in fase di svolgimento del torneo. La lista di entrata, stabilita dai punteggi dei partecipanti all’attività federale di beach volley, viene pubblicata sul sito: beachvolley.federvolley.it, con l’orario della riunione tecnica, che sarà definito in base al numero delle coppie partecipanti. La formula prevista (che potrà essere rimodulata in base al numero di iscrizioni pervenute) prevederà comunque un massimo di 24 coppie iscritte per genere. Non sono previste le qualifiche.

Il 4 giugno, sempre via zoom, avverrà invece la premiazione dei concorsi paralleli di Volley Scuola-Trofeo Acea ai quali hanno partecipato centinaia di studenti: “Raccontaci Volley Scuola” (il tema), “Click and Volley” (il concorso fotografico), “Comics on the net” (il fumetto), “Slogan sull’uso consapevole dell’acqua” e “Alimentazione” (in collaborazione con la FAO nell’ambito del progetto Fame Zero).

Per iscriversi al torneo è necessario accedere al sito beachvolley.federvolley.it, al login (primo accesso atleti) o nella apposita sezione beach volley online – Atleti, selezionando successivamente il torneo desiderato. Le iscrizioni on line debbono avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del 7 giugno 2021.