Torna il Salotto Romano

Il Salotto Romano riprenderà le sue attività giovedì 2 marzo, dalle ore 16,30, nella Sala dei Papi con ingresso dal Chiostro, nel Palazzo dei Domenicani in piazza della Minerva 42 (Pantheon).

L’annuncio è del presidente Sandro Bari che precisa: “Dopo tre anni esatti di forzata chiusura, riprendiamo i nostri incontri che avevano riscosso tanti consensi. Questa occasione ci è offerta dalla disponibilità e dalla cortesia della Comunità dei Padri Domenicani del Convento di Santa Maria sopra Minerva, che ci hanno già ospitato per diversi anni nella Sala Capitolare e nella Sala di Papi, fornendoci quello che sempre è mancato alle associazioni culturali: un luogo stabile dove svolgere i propri incontri. Ora possiamo finalmente usufruire di nuovo di una splendida collocazione e di un appuntamento fisso, il primo giovedì di ogni mese.

Il Salotto Romano, per chi non lo conoscesse, è un luogo d’incontro e di aggregazione, dove svolgere eventi culturali di ogni genere, conferenze, concerti, mostre, presentazioni; è libero e apolitico, aperto a tutti gratuitamente senza iscrizioni o contributi. Chiunque può partecipare con proposte, programmi, progetti, iniziative, poesie. È stato istituito nel 2009 dall’Associazione culturale Roma Tiberina, che ha per fine la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, letterario, urbanistico e ambientale romano”.