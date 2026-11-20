Torna sul luogo del furto con ancora al dito l’anello rubato ventiquattro ore prima e gli stessi abiti addosso, ma viene riconosciuto dal negoziante e finisce in manette per rapina. Protagonista un 52enne marocchino fermato nel centro storico di Roma dagli agenti del Reparto Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Arrivati dopo la segnalazione di un furto in un esercizio commerciale, i poliziotti hanno trovato l’uomo già bloccato da alcuni passanti: il titolare di un negozio della zona ha raccontato di aver denunciato il giorno prima la sottrazione di vari capi d’abbigliamento e di un anello per 2.835 euro complessivi, ma quando ha provato a fermare il ladro appena riconosciuto è stato spintonato nel tentativo di fuga.

Inseguito anche dal dipendente di un altro negozio: sequestrati cinture, borsa e collane per 430 euro

Proprio in quegli istanti è sopraggiunto il dipendente di un altro esercizio commerciale del centro, che stava già rincorrendo il 52enne perché poco prima gli aveva portato via due confezioni di cinture: i due hanno così bloccato insieme l’uomo.

Nella perquisizione dello zaino, gli agenti hanno trovato le due confezioni di cinture, una borsa da donna e diverse collane in metallo ancora con le etichette attaccate, per circa 430 euro di valore. Arrestato per rapina, il cinquantaduenne ha ottenuto la convalida del provvedimento dall’Autorità Giudiziaria con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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