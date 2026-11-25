Un rientro carico di emozione e simbolismo per i caschi bianchi della Capitale. Questa mattina il Comandante Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, si è recato presso la sede del IV Gruppo Tiburtino per incontrare di persona l’agente Daniele Virgili, finalmente tornato operativo dopo due anni trascorsi tra cure e riabilitazione a seguito del grave investimento subito in servizio.

Una visita sentita e fortemente voluta dai vertici del Corpo per manifestare vicinanza concreta al dipendente, rivolgergli un saluto affettuoso e augurargli buon lavoro per questa nuova tappa della sua carriera.

L’abbraccio del IV Gruppo Tiburtino e lo spirito di corpo dei caschi bianchi

L’incontro ha rappresentato un passaggio di intenso calore umano non soltanto per il diretto interessato, ma per l’intera struttura del IV Gruppo Tiburtino e per tutto il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, che fin dal giorno dell’incidente aveva seguito con apprensione e solidarietà le tappe della guarigione di Virgili, accogliendo oggi con commozione il suo ritorno in servizio accanto ai colleghi.

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