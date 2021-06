Torna la “6 ore di Roma” corsa podistica estrema a Villa De Sanctis

Alle ore 24.00 di sabato 10 luglio 2021, fino alle ore 6 di domenica 11 luglio 2021 si svolgerà la “6 ore di Roma” corsa podistica organizzata dall’Atletica VDS Villa De Sanctis.

La prima gara che Atletica Villa De Sanctis organizza dopo il lungo lockdown, è stata resa possibile grazie all’esperienza organizzativa di gare podistiche e alla massiccia collaborazione dei soci.

L’evento sportivo è organizzato dall’ASD Villa De Sanctis con il supporto tecnico del gruppo dei White Shoes Runners si svolgerà in uno dei parchi più belli del V Municipio di Roma Capitale, nel perimetro, dove nei tempi antichi erano i possedimenti di Elena, madre di Costantino Imperatore di Roma.

L’A.S.D. Villa De Sanctis ha la sede nell’omonimo parco di Roma ed è uno dei più importanti gruppi del V municipio; è conosciuto nel mondo dei runners anche e soprattutto per i risultati ottenuti nel campo delle ultramaratone. Il gruppo sportivo si è classificata al primo posto del Gran Prix IUTA di Ultramaratona ed è nell’Albo d’oro della IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association). Un record mai uguagliato in tutto il territorio Italiano. L’ASD Villa De Sanctis grazie ai fortissimi atleti vanta anche la partecipazione a gare più estreme quali Spartathlon in Grecia, Milano – Sanremo, il deserto, la Nove Colli Running, la 100 miglia di Berlino, l’Ultramaraton in Ungheria e tantissime altre gare.

Proprio per le capacità atletiche e i risultati ottenuti dai propri atleti questa importante Associazione ha messo in calendario la seconda ultramaratona della Capitale, la ”6 Ore di Roma” nel proprio territorio, Villa De Sanctis, una pista di allenamento per tutti in un circuito di un chilometro.

La “6 ore di Roma” prenderà il via alle ore 24:00 di sabato 10 luglio per terminare alle ore 6:00 della mattinata domenica 11 luglio. Adalberto Sabatella Presidente dall’Atletica Villa De Sanctis ha spiegato il motivo di una corsa di notte: “Villa De Sanctis è una delle Ville storiche di Roma ed essendo al centro di un quartiere popolare, il Prenestino – Labicano, di giorno è molto frequentata. E’ stata quasi una scelta obbligata, ha proseguito il Presidente, proprio per non creare grossi problemi ai residenti abituati ad allenarsi in questa Villa, e poi per evitare la calura di luglio, e sfruttando l’occasione del percorso tutto illuminato”.

Le premiazioni saranno effettuate a fine gara (la mattina dell’11 luglio)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Tutti gli atleti dovranno aver compiuto 20 anni alla data del 10 luglio 2021. Dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo valido per la pratica dello sport “Atletica Leggera” ed essere iscritti alla Fidal o ad un Ente di Promozione Sportiva.

PER LE ISCRIZIONI: della “6 ore di Roma” edizione 2021 sono a cura di TDS tramite l’applicazione di ENTER NOW.

Il numero massimo di partecipanti è stabilito a giudizio INSINDACABILE dall’organizzazione che in qualsiasi momento potrà bloccare le iscrizioni.