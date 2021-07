Torna la “Maratonina dei Tre Comuni” con partenza e arrivo a Rivisondoli

Con partenza e arrivo da Rivisondoli, i concorrenti della Maratonina dei Tre Comuni attraverseranno Roccaraso e Pescocostanzo tutti e tre paesi della provincia dell’Aquila.

Come tutte le manifestazioni sportive che si rispettano, dopo il lungo lockdown riparte anche la 15° edizione della gara, “Memorial Camillo Valentini”, conosciuta anche come la “Corsa dei 400 gradini”.

È una gara competitiva itinerante di 15.0 km con partenza nel 2021 da Rivisondoli attraversamento di Pescocostanzo e Roccaraso per terminare a Rivisondoli. Il percorso è lo stesso delle edizioni precedenti, asfalto, sterrato, sentieri di montagna e i famosi e temuti 400 gradini.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla società ASD podistica 2000 Alto Sangro con il patrocinio dei comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli, e Roccaraso e in collaborazione con CSEN e BCC banca di Credito Cooperativo di Roma, e con la caparbietà di Antonio Liberatore, Presidente della Podistica 2000 alto Sangro, anche con la prospettiva di uscire al più presto dal tunnel del lockdown e dare un segnale di ripartenza anche nel mondo dello sport Abruzzese si è messo al lavoro per organizzare l’evento del 25 luglio.

Il Presidente Liberatore, forte della credibilità conquistata nel mondo dei runners e come organizzatore di corse podistiche, grazie anche alla fiducia acquisita dai tanti sponsor della zona, i quali fanno da traino per una buona riuscita di una gara per i premi messi in palio. A riguardo il Presidente Liberatore forte del sostegno degli sponsor riferisce coloro che saranno presenti a Rivisondoli il 25 luglio che tutto rimane invariato rispetto alle precedenti edizioni: la sicurezza degli atleti in tutti i 15 km del percorso, la particolarità della salita dei 400 gradini, l’aria pulita che si respira in Abruzzo, la particolare organizzazione, l’accoglienza, gli abbondanti ristori, i tantissimi premi di Società degli assoluti e di categoria

Per tutti questi fattori la “Maratonina dei Tre Comuni” è molto partecipata anche perché la gara si svolge in una zona della provincia dell’Aquila conosciuta da tutti gli Italiani come mete turistiche invernali ed estive. L’altopiano e le montagne abruzzesi di Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo sono di particolare richiamo per la 15° edizione della “Maratonina dei Tre Comuni”, la gara di 15,00 km, che si snoda attraverso i centri montani delle Cinquemiglia, il pianoro aquilano ad oltre mille metri d’altitudine. In tutte le precedenti edizioni a competere alla, famosa gara dei quattrocento scalini in salita che conducono al centro di Rivisondoli, il paesino-presepio del comprensorio e che gli atleti devono percorrere nell’ambito dei 15.0 km

Certo è che la “Maratonina dei Tre Comuni” è una delle poche e belle gare della lunghezza di 15.0 km che si svolgono in Abruzzo, per l’accoglienza, l’organizzazione, il percorso, i ristori, i premi, e il luogo affascinate, paragonabile a quelli Svizzeri, moltissimi sono gli atleti che arrivano in Abruzzo da tutte le Regioni d’Italia, in modo particolare dal Lazio, Campania, Molise e Puglie

La gara ha come punto di ritrovo, alle ore 08:00, a Rivisondoli Centro, partenza ore 10.00. tempo massimo 2 ore

Iscrizioni: tramite online sul sito web.cronometro gara.it – oppure e-mail:infocronometrogara@.it Fax:08231764107

L’organizzazione per venire incontro agli atleti in collaborazione con gli alberghi del posto offrono un pacchetto al costo di 50 euro la pensione completa, per informazioni Alberto Liberatore 3272886488