Un grande appuntamento diffuso dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie torna ad animare i quartieri di Roma. Domani, giovedì 19 novembre, dalle 17 alle 20, va in scena la seconda edizione della Notte Bianca delle Fiabe, manifestazione promossa dall’Assessorato capitolino alla Scuola, Formazione e Lavoro.

Sulla scia dei consensi raccolti al debutto, più di 400 tra asili nido e scuole dell’infanzia prolungheranno l’orario di apertura per trasformarsi in salotti letterari a misura di bambino.

A prestare la propria voce ai racconti saranno anche diversi volti noti del cinema, del teatro e dell’illustrazione — tra cui Eleonora Cadeddu, Monica Ward, Marco Rossetti, Claudia Zanella, Regina Orioli, Mariachiara Di Giorgio, Kalina Muhova e Chiara e Giulia Taccioli — pronti a incontrare i giovani ascoltatori nelle strutture cittadine.

Diritto alla cultura e sostegno alle librerie indipendenti romane

Collocata alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, l’iniziativa punta a rafforzare il legame tra servizi educativi, famiglie e territorio, ribadendo l’accesso universale alla lettura fin dalla prima infanzia.

Confermato anche il risvolto economico a supporto del tessuto culturale locale: grazie all’erogazione di appositi voucher, le scuole potranno rifornire le proprie biblioteche interne acquistando volumi e albi illustrati direttamente presso le librerie indipendenti della Capitale.

«Le fiabe sono una cosa seria: aiutano i bambini a conoscere il mondo e a dare un nome alle emozioni», sottolinea l’assessora Claudia Pratelli, ringraziando il personale educativo e gli artisti aderenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza