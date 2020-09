Torna l’acqua e la vita a Piazzale Loriedo

10 settembre 2020 – La bella e attesa notizia ci ha colto mentre eravamo in quel di Albano: la fontana del giardino di Piazzale Loriedo è stata finalmente riattivata. Senza clamore questa volta e senza passerelle. Per rendere più credibile l’evento tanto sospirato dai collianiensi, insieme con il messaggio, ci è giunta una fotografia.

Abbiamo così lasciata la Legio II Parthica di Alessandro Severo intenta a costruire le Terme dopo il Castrum, e siamo tornati in fretta a Colli Aniene. Era ormai sera quando siamo giunti e lo spettacolo nel giardino deserto di alcuni dei pennacchi della fontana che si sforzavano e quasi timidamente riprendevano a proiettarsi verso il cielo ci ha commosso. Abbiamo cercato di fare qualche buona foto notturna e ci riserviamo di farne altre domani per … far bene al cuore.

Le notizie che nell’immediato abbiamo raccolto, ci dicono ciò che era inevitabile attendersi, anche alla luce di quella che è accaduto sotto gli occhi di tutti, che gli interventi per riattivare l’impianto idraulico della fontana sono stati più laboriosi del previsto e, tra l’altro; hanno comportato la sostituzione dell’intera rete elettrica di alimentazione della centrale, l’abbiamo documentato con foto.

Perciò ci sono voluti più dei 15 giorni previsti e la conclusione si è avuta con pochi giorni di ritardo. Ora, riattata, revisionata e funzionante anche se non proprio ancora perfettamente, la fontana attende il ritorno dei collianiensi. Perché, bisogna dirlo, il giardino senza fontana risulta pressoché invivibile nella stagione calda: così sottoposto rispetto al circostante, diventa infatti come una sorta di calidarium naturale che solo l’ampio bacino e i getti d’acqua hanno l’effetto di mitigarne il microclima.

Anche il piccolo patrimonio ittico, fortunosamente salvato da alcuni volontari, ci dicono che dovrebbe tornare nella grande vasca per la gioia dei bambini.

Ora è lecito attendersi che le fontane e che tutto il giardino abbiano finalmente una manutenzione degna e, soprattutto, un servizio di custodia che ne detenga le chiavi e ne curi le aperture e chiusure come si conviene.

In quanto all’edificio che fu del bar-ristorante Dolce e Salato, per ora tutto appare immobile e nel quartiere nessuno sembra interessato a partecipare ad un bando per l’assegnazione, specialmente poi dopo la strana devastazione sistematica di tutti i locali.