Tornano i Pomeriggi Culturali a Tor Tre Teste 

Ripartono i Pomeriggi Culturali organizzati e promossi dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS ed il Coro Accordi e Note, in collaborazione con il Centro Culturale Lepetit, sotto la direzione artistica del M° Roberto Boarini ed il coordinamento della Presidente del Coro Palmira Pasqualini.

Un primo appuntamento, quello di domenica 19 febbraio alle ore 18.00 in via Roberto Lepetit 86 a Roma, tutto al femminile. La musicologa e scrittrice Cinzia Merletti presenterà il suo libro “Mediterraneo e donna. Il femminile nelle tradizioni e nelle realtà musicali mediterranee”, un viaggio nell’universo femminile attraverso le tradizioni e le realtà musicali mediterranee. “Un libro ricco di conversazioni con artisti e non solo sulle tracce delle memorie, dei vissuti, di quella sapienza antica che ci apre finestre su ciò che le donne, nei secoli, hanno affidato ai canti, alle danze. Dove non era concesso esternare apertamente ciò che si aveva dentro, nelle melodie si aprivano i cuori e si aggiravano le censure. “

Il viaggio continuerà in musica con le “Tarabeddas”, duo formato da Filiò Sotiraki (voce e kanun) e Cinzia Merletti (percussioni), con la partecipazione di Emilia Fragale alle percussioni, che proporranno brani di tradizioni musicali mediterranee, di varie provenienze, lingue e culture.

La conduzione della serata è affidata ad Emilia Fragale

Dopo il concerto seguirà un buffet.

Ingresso concerto e buffet € 5

Si raccomanda la prenotazione allo 06.87081363 o via mail all’indirizzo culturalelepetit@gmail.com

Maria Mimmo