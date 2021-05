Tornano le visite guidate alla scoperta di parchi e giardini

Con la bella stagione tornano per tutto il mese di maggio le visite guidate del Dipartimento Tutela Ambientale alla scoperta di parchi e giardini di Roma. Un ricco programma di appuntamenti per sensibilizzare i cittadini sui temi del rispetto dell’ambiente e promuovere la conoscenza delle bellezze botaniche e storiche del grande patrimonio verde della città.

Si inizia lunedì 10 maggio con la visita guidata tra arte e storia a Villa Doria Pamphili (disponibile anche l’11 e il 24 maggio). Sabato 15 appuntamento invece al Parco di Villa Ada (disponibile anche il 19). Si segnalano inoltre gli altri itinerari al Parco della Caffarella, Giardino Nicola Calipari, Villa Sciarra, Villa Borghese, Parco degli Acquedotti, Giardino dell’Aventino e Parco dei Martiri di Forte Bravetta.

Per garantire la massima sicurezza, i partecipanti (massimo 10 per ogni gruppo) dovranno attenersi alle linee guida del DPCM rispettando, in particolare, l’obbligo di indossare correttamente la mascherina e mantenere in ogni momento la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Al personale addetto e ai partecipanti sarà misurata la temperatura con termoscanner.

IL CALENDARIO DI MAGGIO

Il calendario completo delle visite di maggio, le modalità di prenotazione e tutte le informazioni necessarie