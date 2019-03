Torneo Junior Club: primo successo del CFP Borgo Don Bosco

Dopo la sconfitta all’esordio, i ragazzi del Centro di Formazione Professionale del Borgo Don Bosco di via Prenestina, si sono aggiudicati i tre punti contro un indomito Arangio Ruiz, un ITC della zona dell’Eur.

I ragazzi del giovane mister Bamba, allievo a sua volta della scuola salesiana,( in questo caso coadiuvato dal professor Renato Bucci), si sono imposti per 3 a 1 e ora attendono altri risultati per sapere se possono essere ripescati e quindi proseguire il prestigioso torneo Junior Club che da qualche lustro, mette di fronte quasi tutte le scuole della capitale in più categorie: allievi e juniores.

È l’augurio che facciamo anche noi dalle colonne di Abitare, al fine di arrivare il più lontano possibile.

Ecco infine il tabellino con la formazione degli allievi del Borgo:

Bellini, Tolazzi (Castelli), Ferrara, Cacciani, Trombetti, Specchio, Scaffa, (Lucatelli), Ingrao, (Pizzale), Spezia (Dumitru), Ranalli, (Mottola), Costantini (Romagnuolo). All: Bamba-Bucci.

Marcatori per il Borgo: Ranalli Al 18′, Spezia Al 20′, Castelli al 87′

Danilo Romagnoli