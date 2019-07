Torpignattara. Camminava in pigiama per la strada

Vagava per la strada in pigiama e con un cerotto sul braccio. È stato subito notato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine in servizio di controllo del territorio.

Quando gli agenti lo hanno avvicinato, l’uomo è apparso in stato confusionale, con sé solo un referto di dimissione del pronto soccorso.

Risaliti all’identità dello stesso, i poliziotti hanno scoperto che in giornata ne era stata denunciata la scomparsa dalla moglie.

Avvertita del ritrovamento del marito, la signora è giunta in commissariato, dove ha potuto riabbracciare il coniuge.