Torpignattara. Controlli della Polizia alle attività commerciali del quartiere

Controlli straordinari del territorio messi in atto in zona dagli agenti della Polizia di Stato della squadra amministrativa del Commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, con particolare riguardo alle attività commerciali.

Durante i servizi, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di un autodemolitore in via di Torpignattara dove veniva accertata la raccolta ed il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi ed altamente inquinanti, consistenti in veicoli fuori uso e parti di essi, il tutto senza la prescritta autorizzazione.

Il titolare della predetta attività, veniva pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito degli stessi controlli, gli agenti hanno proceduto alla sospensione della licenza e contestuale chiusura di un locale, dove all’interno erano installati apparecchi elettronici per il gioco con sistemi VLT.

La chiusura, disposta dal Questore Marino, ha fatto seguito ai numerosi controlli effettuati dal personale del commissariato in applicazione all’ordinanza della sindaca di Roma, con i quali si accertava che il locale risultava in attività, con apparecchi accesi, anche durante l’orario previsto di sospensione del funzionamento, sorprendendo nella circostanza all’interno alcuni avventori intenti al gioco.

La stessa attività è risultata priva di apposita cartellonistica indicante il suddetto divieto.