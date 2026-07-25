Torpignattara, inaugurata la nuova area giochi a Parco Achille Grandi

Un nuovo spazio di aggregazione e gioco restituito alle famiglie del quartiere. È stata inaugurata all’interno di Parco Achille Grandi la 128esima area ludica realizzata e riqualificata dall’Amministrazione Capitolina.

Al taglio del nastro hanno preso parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, il Presidente della Commissione Capitolina Ambiente Giammarco Palmieri e il Presidente del Municipio V Mauro Caliste.

La trasformazione: dalle arrampicate ai pavimenti antitrauma

L’intervento di restyling ha previsto una completa rimozione dei vecchi moduli da gioco ormai ammalorati o inadeguati, lasciando spazio a strutture di nuova generazione e massima sicurezza per differenti fasce d’età.

I bambini troveranno a disposizione:

Nuove attrezzature: strutture multigioco complete di scivoli, altalene, pannelli interattivi ed una fitta rete di arrampicata studiata per i più grandi;

Sicurezza e decoro: posa in opera di una pavimentazione antitrauma in gomma colata colorata sotto ogni struttura e installazione di nuove panchine d’arredo urbano.

Alfonsi: «Ambiente e gioco per creare una coscienza ecologica nei più piccoli»

Sullo sfondo dei lavori conclusi, l’Assessora Sabrina Alfonsi ha rivendicato l’impatto sociale della riqualificazione dei piccoli polmoni verdi diffusi nei municipi della Capitale:

«Un’area ludica che torna al suo territorio e alla città più inclusiva, sicura e sostenibile, che restituisce alle famiglie e ai bambini un luogo dove tessere relazioni. Siamo arrivati a 128 aree ludiche realizzate o riqualificate da questa Giunta. Un intervento che si inserisce in quelli già effettuati in questo territorio: sono 18 le aree, tra ludiche e fitness, sulle quali siamo intervenuti e stiamo intervenendo nel V Municipio.

Crediamo che il verde rappresenti il diritto al gioco, allo sport, alla salute e alle relazioni. Permettere lo svolgimento di attività all’aria aperta aiuta a promuovere la responsabilità ambientale: nel momento in cui favoriamo il rapporto con la natura, aiutiamo bambine e bambini a coltivare la sostenibilità e a sviluppare una coscienza ecologica che li guidi a diventare adulti responsabili. Aree piccole, di quartiere, che contornano il grande parco di Centocelle: 126 ettari di verde che da parco sulla carta sta diventando realtà». Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente di Roma Capitale.

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