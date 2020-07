Torpignattara. Si fingeva chirurgo estetico senza rispettare le norme igieniche

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, hanno arrestato R.T.W.L. cittadino brasiliano di 39 anni, per inottemperanza alle leggi sull’immigrazione e denunciato in stato di libertà una cittadina brasiliana di 58 anni per esercizio abusivo della professione.

L’indagine nasce il 26 giugno 2020 quando, negli uffici del commissariato, si presenta una cittadina brasiliana per denunciare una sua connazionale, che nell’aprile 2019 le aveva praticato un intervento per modellare i glutei ma con pessimi risultati e per il quale aveva pagato 2000 euro, aggiungendo che la donna esercitava abusivamente la professione.

La vittima veniva convocata presso gli uffici di Polizia, per concordare un finto appuntamento per il 4 luglio con il “chirurgo”, molto noto tra i transessuali brasiliani, accompagnata da un’ agente del commissariato che si fingeva sua amica. Una volta arrivate nello “studio”, le due “amiche”, prendevano contatti col finto chirurgo che le accompagnava al piano sottostante. La stanza utilizzata per gli “interventi” si presentava in pessime condizioni igieniche e i “ferri” per compiere le operazioni, erano contenuti in una borsa che la donna aveva con sè.

A questo punto gli investigatori facevano irruzione nello stabile e identificavano l’affittuaria dell’appartamento, nonché tutte le persone che abitavano lì in subaffitto tra cui il finto medico. Al termine degli accertamenti il finto chirurgo veniva denunciato in stato di libertà, mentre le altre persone venivano accompagnate presso l’ufficio immigrazione. Dopo il foto segnalamento emergeva che uno di questi identificato per R.T.W.L., che si era presentato agli agenti con un altro nome, era inottemperante alle leggi sull’immigrazione, quindi alla fine degli accertamenti è stata arrestato.