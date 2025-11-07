Torre dei Conti, l’appello degli inquirenti: “Chi ha video sul primo crollo contatti i carabinieri”

Un appello alla città, per ricostruire la verità. I carabinieri della Compagnia Roma Centro, su delega della Procura, chiedono ai cittadini di fornire video, foto o testimonianze dirette dei primi momenti del crollo alla Torre dei Conti, l’antico edificio che domina largo Corrado Ricci, tra il Foro Romano e via Cavour.

Il cedimento, avvenuto nei giorni scorsi, ha provocato la morte di Octay Stroici, 66 anni, operaio romeno rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie del cantiere. Un dramma che ha scosso Roma intera e che ora la magistratura sta cercando di chiarire in ogni dettaglio.

Gli inquirenti, coordinati dai procuratori aggiunti Antonino Di Maio e Giovanni Conzo con i pm Mario Dovinola e Fabio Santoni, hanno aperto un fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Al momento l’inchiesta è a carico di ignoti, ma l’obiettivo è capire se qualcuno avesse segnalato in tempo possibili rischi di cedimento.

Intanto, la Procura ha acquisito tutta la documentazione relativa ai lavori di restauro: dagli atti di gara per verificare i requisiti delle tre aziende appaltatrici, fino ai passaggi amministrativi sull’affidamento dell’intervento, per accertare che la procedura fosse regolare.

Nel fascicolo anche il decreto del 2022 che aveva autorizzato l’opera e la relazione tecnica del 30 maggio 2025, documento che potrebbe aver certificato la stabilità della struttura.

Nei prossimi giorni saranno ascoltati operai, tecnici e titolari delle imprese coinvolte, ma anche chi – secondo alcune testimonianze – avrebbe lanciato allarmi o segnalazioni sulla pericolosità del cantiere.

Un’inchiesta complessa, che passa anche attraverso le immagini e le parole di chi, quel giorno, ha visto la Torre dei Conti cedere.

Per questo l’invito degli investigatori è chiaro: “Chiunque abbia visto o registrato qualcosa, contatti immediatamente i carabinieri di Roma Centro”.

