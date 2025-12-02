Torre dei Conti, primi indagati per il crollo parziale: tre architetti e un ingegnere sotto accusa

Emergono i primi sviluppi sull’inchiesta relativa al crollo parziale della Torre dei Conti, avvenuto lo scorso 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma.

I pm di piazzale Clodio hanno iscritto nel registro degli indagati quattro persone: tre architetti, tra cui il responsabile tecnico del progetto, e un ingegnere.

L’iscrizione è stata effettuata per consentire accertamenti tecnici irripetibili, come l’analisi delle macerie, fondamentali per ricostruire le cause del cedimento.

Gli inquirenti, affidando le verifiche ai carabinieri, stanno valutando la possibilità che il crollo sia stato causato da una mancata o errata valutazione della tenuta strutturale dell’edificio, dove erano in corso lavori di restauro.

L’indagine prosegue dunque a ritmo serrato, mentre gli esperti cercano di chiarire le responsabilità e di capire se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza durante i lavori su uno dei monumenti simbolo di Roma.

La morte di Octay Stroici

L’edificio era in ristrutturazione. A dare l’allarme, poco dopo le 11, furono gli operai e diversi passanti. Alle 12:50 circa, infatti, durante le fasi di salvataggio si è verificato un secondo cedimento che ha riguardato i solai della Torre dei Conti. Una nube di fumo e polvere avvolse la struttura. Octay Stroici era uno dei quattro operai rimasti coinvolti.

Estratto vivo dopo 11 ore, era apparso da subito in gravissime condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I, è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. Originario di Suceava, città a nord della Romania, Octay Stroici viveva da tempo a Monterotondo, città a nord di Roma.

