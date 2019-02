Torre di Centocelle e pineta: taglio di alberi in regola?

Il WWF Roma e Area Metropolitana – Gruppo Pigneto Prenestino è venuto a conoscenza dell’avvenuto taglio di numerose alberature in corrispondenza della pineta circostante la Torre di Centocelle, presente nell’area compresa tra via dei Romanisti, viale Palmiro Togliatti e via Casilina.

A quanto appreso, il taglio sarebbe riconducibile ai lavori in corso di svolgimento da parte dell’ATER Roma, come indicato in un cartello visibile in loco.

La pineta in questione risulta essere vincolata fin dal 1923, come si evince dalla lettura del provvedimento di vincolo del 26.12.1923.

Il WWF Roma e Area Metropolitana – Gruppo Pigneto Prenestino ha inoltrato quindi una segnalazione al VI Municipio, al VI gruppo della Polizia di Roma Capitale e alla Soprintendenza statale, chiedendo di verificare quanto avvenuto e se a tal riguardo siano stati rilasciati i necessari nullaosta autorizzativi.