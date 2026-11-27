Sveglia anticipata per i residenti di via La Spezia, a Torvaianica: intorno alle 06:00 di oggi – venerdì 27 novembre- un ordigno è scoppiato davanti all’ingresso di uno stabile. Il palazzo ha riportato danni al portone, travolto dall’onda d’urto; per fortuna nessuno è rimasto ferito.

A dare l’allarme sono stati i cittadini, con una chiamata al 112: pochi minuti e i carabinieri si sono dimensionati sul posto. Sulla vicenda indagano anche la Procura di Velletri, che coordina le attività, mentre i militari hanno già cominciato a raccogliere i filmati delle telecamere di videosorveglianza sparse nel raggio: da lì potrebbero arrivare le prime immagini utili a risalire a chi ha piazzato la carica.

L’episodio pesa soprattutto per il contesto: a pochi metri di distanza, lo scorso 13 novembre, un incendio ha divorato quattro auto parcheggiate in piazza Italia. Due fatti cruenti in pochi giorni nella stessa zona, troppo vicini per essere ignorati dagli inquirenti.

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