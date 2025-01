Totti unisce la politica: Campidoglio pronto a premiarlo con la Lupa Capitolina

Per una volta, la politica romana mette da parte divisioni e schieramenti. A fare il miracolo è Francesco Totti.

L’ex Capitano della Roma, simbolo indiscusso della città eterna, è al centro di una mozione bipartisan presentata in Assemblea capitolina per conferirgli la “Lupa Capitolina”, la massima onorificenza cittadina.

Il riconoscimento, già assegnato a icone come Vasco Rossi e Antonello Venditti, potrebbe presto arrivare anche per colui che più di tutti incarna lo spirito romano e romanista.

La proposta, che ha raccolto consensi sia dalla maggioranza dem che dalle opposizioni, ha messo d’accordo tutti.

Ferrara (M5S): “La sua filantropia è un esempio per Roma e nel mondo”

“Nel palmares di Francesco Totti manca ancora un trofeo: la Lupa Capitolina. Il Capitano non e’ stato solo un campione sul campo da gioco, ma si e’ anche distinto nella promozione dello sport e nell’impegno per il sociale.

La sua attività filantropica è di esempio a Roma e nel mondo: non dimentichiamo che nel 2003 è diventato Ambasciatore Unicef per l’Italia e ha preso parte a tante iniziative per i diritti dei bambini, l’istruzione, la lotta alla povertà e alla guerra. Con la sua generosità e il suo amore per la nostra città, Francesco ha portato lustro alla Capitale, ed è giusto che la Capitale lo ricambi”, spiega Paolo Ferrara, consigliere 5S di lungo corso.

