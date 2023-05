Tour Costituzione, Celli: grande partecipazione giovani

Si è chiuso oggi, nel Municipio III, presso l’Istituto Comprensivo Piaget – Majorana, il secondo ciclo di appuntamenti del Tour della Costituzione promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina. Presente anche il presidente del Municipio III Paolo Marchionne.

“Abbiamo incontrato in questi mesi, con il costituzionalista Alfonso Celotto, tanti studenti di otto Municipi romani che hanno mostrato grande entusiasmo, attenzione e partecipazione. Abbiamo parlato di uguaglianza e pari dignità sociale, del diritto al lavoro, alla scuola e all’abitare, del diritto alla cultura e alla salute. Lo abbiamo fatto in occasione dei 75 anni della Costituzione, consapevoli che è fondamentale un percorso di conoscenza soprattutto tra i più giovani, perché la Carta Costituzionale vive con il nostro impegno e cammina sulle nostre gambe”, afferma la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

“Non dobbiamo dimenticare il sacrificio delle madri e dei padri costituenti che ci hanno lasciato in eredità una Costituzione che ha nei suoi principi basi profonde a garanzia della democrazia, della libertà e della convivenza civile nel nostro Paese. Siamo già al lavoro per completare il tour, a partire da settembre, in tutti i Municipi, e poi per un evento conclusivo in Campidoglio”, conclude la Presidente Celli.