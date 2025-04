Tra lacrime e applausi, Roma saluta Papa Francesco: sepolto a Santa Maria Maggiore

Una marea di persone, una piazza che trabocca di emozione e raccoglimento. Oltre 250mila fedeli hanno affollato ieri Piazza San Pietro per dare l’ultimo, commosso saluto a Papa Francesco.

Un addio che ha unito la gente comune e i grandi della Terra: tra le delegazioni ufficiali spiccavano il presidente americano Donald Trump, il leader ucraino Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il capo del governo italiano Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In tutto, 160 rappresentanze da ogni angolo del pianeta.

L’omelia, toccante e intensa, è stata pronunciata dal decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re. “L’immagine di Papa Francesco a Pasqua rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore“, ha ricordato il cardinale, sottolineando i tanti gesti di misericordia che hanno contraddistinto il pontificato.

Tra gli applausi, sono risuonate le parole sul suo primo viaggio a Lampedusa, simbolo dell’impegno per i migranti e i rifugiati: un filo conduttore della sua missione.

E proprio tra due ali di folla, dopo la cerimonia, il feretro di Papa Francesco ha compiuto il suo ultimo viaggio terreno: a bordo di una papamobile riadattata, è stato trasportato verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Un luogo a lui caro, scelto come dimora eterna.

Lungo il tragitto, la città si è raccolta in un silenzio carico di affetto e riconoscenza. Il Papa venuto “dalla fine del mondo”, che ha saputo conquistare il cuore di credenti e non credenti, ora riposa nella basilica mariana che tanto amava.

Roma ha salutato il suo Pontefice con una commozione difficile da raccontare: un giorno che resterà scolpito nella memoria della città e di milioni di persone nel mondo.

