Tra largo Cevasco e viale Togliatti

E fatemi la domanda! Lo so che la vostra curiosità freme su Largo Cevasco. La poltrona e i laterizi in questa settimana l’AMA li ha portati via? E le due batterie esauste gettate sul prato di fianco alle roulotte le hanno ritirate?

NO!

Largo Cevasco ha una rientranza perimetrale al muro di cinta della chiesa Dio Padre Misericordioso, per intenderci lato passo carrabile. Una rientranza piena di immondizia e erbaccia (allego un paio di foto)

Qualche giorno fa degli operai (non meglio identificati) hanno delimitato il marciapiede con del nastro e apposto delle fotocopie con la stampa di divieto di sosta per lavori di pulizia straordinaria. Un paio di giorni dopo sono arrivati di mattino presto, hanno visto l’erba alta e l’immondizia, sono andati via, blaterando: noi togliamo l’immondizia non l’erba (…).

Tutto quanto sopra, perché questa mattina venendo da Colli Aniene e andando verso Quarticciolo ho fiancheggiato il paio di km di viale Togliatti, vicino Esselunga, quasi angolo via Prenestina e ho visto che hanno rasato l’erba ma hanno lasciato sul prato tanta e tanta immondizia.

Ho pensato agli operai di Largo Cevasco, cambiano gli operatori ma il “verbo o direttiva” non cambia:

Allego foto. Buona giornata.