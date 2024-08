Tra paura e caos: il lato oscuro della metropolitana di Roma. In attesa della PolMetro

Non è solo l’afa implacabile a mettere Roma sotto pressione. Da mesi, il vero inferno si scatena sotto la città, tra le gallerie della metropolitana. Abbiamo già raccontato questi episodi in precedenza, e nonostante le innumerevoli denunce, la situazione sembra ormai fuori controllo: borseggi spudorati, provocazioni costanti e risse violente sono all’ordine del giorno.

Ma non finisce qui. Accoltellamenti, fughe tra i binari, sputi e l’uso indiscriminato di spray al peperoncino sui treni continuano a infiammare l’atmosfera.

E la reazione dei passeggeri, che spesso non esitano a cacciare via con forza i presunti borseggiatori dai vagoni, non fa altro che alimentare la spirale di violenza.

Scene già viste e vissute, che si ripetono con inquietante regolarità, catturate dagli smartphone dei passeggeri e prontamente condivise sui social.

Video che finiscono su piattaforme come ‘Welcome To Favelas’, ‘Welcome To Roma’, o sui canali di youtuber come Simone Cicalone, che da oltre un mese ha lanciato una sorta di ronde 2.0. Tuttavia, queste iniziative sembrano aver peggiorato la situazione.

La tensione è esplosa ulteriormente, come dimostra l’aggressione subita dallo stesso Cicalone a fine giugno da una gang di “latinos”. La realtà è ormai impossibile da ignorare.

Mentre si attende l’arrivo della PolMetro, la squadra speciale della polizia di Stato che dovrebbe garantire la sicurezza nelle stazioni e sui treni, il caos continua a regnare sovrano.

Giovedì 8 agosto è stata l’ennesima giornata di fuoco nella metropolitana. Sulla linea A, una nuova lite tra presunti borseggiatori e passeggeri è degenerata in una feroce rissa. Calci, pugni e urla hanno scosso i vagoni, con alcuni passeggeri che hanno preso per il collo dei giovani “latinos”, cacciandoli brutalmente dal treno e inseguendoli attraverso le stazioni.

Questa furia si è trasformata in una vera e propria caccia all’uomo, culminata con la fuga di un individuo lungo le gallerie della metro, causando l’interruzione delle corse sulla Linea A tra le 18:50 e le 19:50, nel tratto Termini-Battistini. Quando l’allarme è scattato, la circolazione è stata bloccata e le indagini sono ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni della Polfer, il panico è scoppiato alla vista degli agenti.

Uno dei sospettati, sentendosi braccato da agenti e passeggeri, si è lanciato nei tunnel, dando vita a una rocambolesca fuga durata diversi minuti, fino a quando un agente è riuscito a fermare il fuggitivo. Solo verso le 20:00 la situazione è tornata alla normalità, ma le indagini proseguiranno.

La giornata era iniziata con un altro drammatico episodio: un uomo di 38 anni è stato accoltellato sulla banchina della Metro C solo per aver chiesto a due ragazzi di fargli spazio per sedersi. Una semplice richiesta, che si è trasformata in una feroce aggressione.

La vittima, soccorsa dai vigilantes, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove è stata operata per le gravi ferite riportate.

Nel frattempo, i carabinieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata hanno fermato i due aggressori, che durante la colluttazione avrebbero anche tentato di rubare il telefono al 28enne.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙