Trabucco (CG): Sullo stadio Roma non si perda tempo, auspico voto in tempi stretti

“Come abbiamo più volte affermato lo Stadio della Roma rappresenta un’opportunità importante per la nostra città – afferma il Capigruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – Per questo auspichiamo di arrivare al voto il prima possibile. La città non può permettersi di perdere un investimento così importante che impatterebbe in maniera positiva in particolare modo sul quadrante est di Roma.

L’impianto porterà significative migliorie alla zona: basti pensare alla riqualificazione della fermata della metro Quintiliani, all’aumento di nodi di scambio, al grande parco che vi nascerà, comprensivo di playground dove poter disputare diverse pratiche sportive, le ciclopedonali poi, dove poter passeggiare a piedi e in bici, utili anche come collegamento con differenti zone del quartiere. Senza pensare che un impianto del genere implica sicuramente un indotto notevole, soprattutto in termini di nuovi posti di lavoro e di opportunità di crescita per tutta la zona.

Come Consiglieri abbiamo l’obbligo di analizzare le criticità e trovare la soluzioni e lo stiamo facendo, ma non possiamo permetterci di perdere tempo, mettendo a rischio un importante investimento e strumento di sviluppo.

Mi preme ribadire – conclude Trabucco – che ovunque si ravviserà la necessità di migliorie al progetto noi siamo più che disponibili, ma che ci auspichiamo di votare quanto prima, perché lo Stadio non potrà che apportare benefici a tutta la città ma soprattutto al quadrante est della Capitale”.