Tradito da TikTok: il video che inchioda un 26enne dopo una sparatoria al Quarticciolo

Un braccio inconfondibile e un video amatoriale su TikTok hanno portato all’arresto di un giovane di 26 anni, già ben noto alle forze dell’ordine, accusato di aver aperto il fuoco contro un bar nel cuore del Quarticciolo. Ora dovrà rispondere di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.

La notte del 1° aprile si è trasformata in un incubo per i residenti di via Molfetta: otto colpi squarciano l’aria, prendendo di mira la saracinesca di un bar in un’aggressione che sembra quasi un regolamento di conti.

I carabinieri, arrivati immediatamente sul luogo, trovano bossoli di una pistola calibro 9×21. Da quel momento inizia una caccia serrata.

Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli investigatori ricostruiscono la scena: un’auto sospetta, un uomo incappucciato e una scarica di proiettili.

Ma è un video su TikTok a fornire l’indizio chiave: il giovane si riprende mentre spara con la mano sinistra, un dettaglio che coincide perfettamente con le immagini delle telecamere. Un segno distintivo che lo tradisce in modo inequivocabile.

Con questo elemento decisivo, i carabinieri non hanno avuto difficoltà a risalire al 26enne, che è stato subito fermato. Il Gip ha ordinato la custodia cautelare in carcere. Il movente di questo atto violento resta avvolto nel mistero, e le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici o retroscena nascosti.

