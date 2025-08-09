Traffico autostrade, bollino nero nel weekend: oltre 12 milioni in viaggio

L’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas prevede per il weekend del 9-10 agosto circa 12,6 milioni di spostamenti sulle principali arterie nazionali, con il picco di traffico previsto per oggi, sabato 9 agosto.

Viabilità Italia ha segnalato per oggi bollino nero, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani, tra cui Roma, verso località di mare, montagna e confini di Stato.

Domenica 10 agosto è atteso un bollino rosso con il ritorno dei vacanzieri nelle grandi città, concentrato nel pomeriggio e in serata.

Per limitare i disagi, Anas ha sospeso dal venerdì 8 agosto circa 1.400 cantieri, pari all’83% di quelli attivi sulle autostrade, e ha potenziato il personale sul territorio con circa 2.500 operatori impegnati nel monitoraggio e interventi di pronto soccorso.

Tra le strade più trafficate: la statale 148 Pontina, la statale 7 Appia e la SS1 Aurelia, fondamentali per collegare Roma alle località turistiche del Lazio e della Toscana.

Ricordati i divieti di transito per i veicoli pesanti:

8 agosto, 16:00-22:00

9 agosto, 8:00-22:00

10 agosto, 7:00-22:00

Per informazioni aggiornate sui cantieri e la viabilità, Anas consiglia di consultare la pagina dedicata all’esodo estivo sul sito stradeanas.it.

